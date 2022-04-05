Тансыккужина рассказала, планирует ли она подавать апелляцию после исключения из мирового рейтинга

Тансыккужина рассказала, будет ли подавать апелляцию после ее исключения из мирового рейтинга

Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о возможной апелляции после своего исключения из мирового рейтинга.

«Пока изучаем вопрос. Она должна быть подготовлена, мы пока не начинали работу. Мы консультируемся по этому вопросу с тренерским штабом, Министерством спорта и федерацией. Она должна быть подготовлена так, чтобы привела нас к победе. Решение было буквально недавно принято, на выходных. Причем в уставе даже нет предпосылок для такого исключения», — сказала Тансыккужина «СЭ».

Сегодня, 5 апреля, чемпионку мира по шашкам Тансыккужину исключили из мирового рейтинга.

Ранее Всемирная федерация шашек (FMJD) приостановила членство Федерации шашек России и запретила ее спортсменам участвовать в международных соревнованиях.