Свищев заявил, что вопрос о продаже пива на российских стадионах решится положительно

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что принципиальное решение в вопросе о возвращении продажи пива на российские стадионы принято.

«Вопрос о возвращении пива на стадионы сдвинулся с места. Принципиальное понимание того, что вопрос должен быть решен положительно, достигнуто», — цитирует Свищева РИА Новости.

Однако, по словам депутата, законопроект нуждается в доработке. Свищев также отметил, что прорабатывается вопрос распределения средств от рекламы пива на детско-юношеский спорт и улучшение инфраструктуры клубов.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года. Он был временно снял во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.