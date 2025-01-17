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Свищев заявил, что вопрос о продаже пива на российских стадионах решится положительно

Алина Савинова
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что принципиальное решение в вопросе о возвращении продажи пива на российские стадионы принято.

«Вопрос о возвращении пива на стадионы сдвинулся с места. Принципиальное понимание того, что вопрос должен быть решен положительно, достигнуто», — цитирует Свищева РИА Новости.

Однако, по словам депутата, законопроект нуждается в доработке. Свищев также отметил, что прорабатывается вопрос распределения средств от рекламы пива на детско-юношеский спорт и улучшение инфраструктуры клубов.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года. Он был временно снял во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Источник: РИА Новости
Дмитрий Свищев
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