Свищев считает, что американцев и британцев надо пригласить на Игры дружбы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что американских и британских спортсменов необходимо пригласить на Игры дружбы.

«Надо также пригласить американцев и британцев, — цитирует Свищева ТАСС. — Мы обеспечим безопасность и равные условия. Лишь бы они ехали с чистыми побуждениями. И уж точно не потребуем заполнять какие-то анкеты».

Первые в истории Всемирные Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программе — 27 видов спорта, в том числе олимпийские: баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика и другие.

Москва примет основную часть соревнований, которые преимущественно пройдут на стадионе «Лужники». В Екатеринбурге будут организованы соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо.