Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 18:48

Журова — о заявлении Гашека: «Это превратилось в супер гипертрофированное русофобское настроение»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление экс-хоккеиста «Спартака» Доминика Гашека о долге международных лиг и федераций перед Украиной.

«Это уже совсем наезд на международные федерации. Это перебор. Он уже сам себя так настроил, что это превратилось в супер гипертрофированное русофобское настроение. Международные федерации — независимые. И они сами все понимают, что и как надо делать. В рекомендациях Гашека, особенно в таком ключе, они точно не нуждаются. А эти обвинения по поводу пропаганды, которую международная федерация не ведет, — это странно», — сказала Журова «СЭ».

Ранее бывший чешский вратарь заявил, что международные лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

В сезоне-2010/11 Гашек выступал за московский «Спартак».

(Дарик Агаларов)

Доминик Гашек
Светлана Журова
Читайте также
Синнер рассказал об отношениях с Калинской
Синнер рассказал об отношениях с Калинской
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Министр вручил кубок Тюкавину. Что произошло на церемонии «Джентльмен года»-2024
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Губерниев — о допуске российских пловцов на чемпионат мира: «Чтобы рога на голове выросли у тех, кто был против их участия»
Губерниев: «Допуск ски-альпинистов — пока лишь одинокий ручей»
Фетисов назвал Гашека безумцем после слов про необходимость НХЛ перечислить деньги Украине
Экс-глава Самарской области Азаров: «Заявление Федорищева по агентам приведет к значительному результату»
Губерниев о решении Усманова: «Он опытный бизнесмен и знает, что делает»
ВАДА вернуло статус соответствия Антидопинговому агентству ЮАР
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Валуев о заявлении Гашека: «Воспринимать это всерьез было бы очень странно»

Губерниев — о Гашеке: «Он политик — говно, у него ничего не получится»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости