Стрелок Каменский - знаменосец сборной России для церемонии закрытия Европейских игр

Стрелок Сергей Каменский выбран знаменосцем сборной России для церемонии закрытия Европейских игр 2019 года в Минске, информирует Твиттер Олимпийского комитета России. Его кандидатура была предложена штабом российской делегации. На общем собрании сборных команд ее единогласно поддержали.

Каменский на Европейских играх завоевал две золотые медали (пневматическая винтовка, 10 м, микст и малокалиберная винтовка, 50 м) и одну серебряную (пневматическая винтовка, 10 м).

Церемония закрытия Европейских Игр пройдет сегодня.