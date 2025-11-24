Степан Грицай сделал дубль на первом студенческом чемпионате России по нардам

Первые в истории Всероссийские соревнования среди студентов по нардам прошли с 19 по 23 ноября в Академии спорта «Динамо» в Москве.

Учащийся Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Степан Грицай победил и в коротких, и в длинных нардах, став обладателем обеих путевок на Кубок России. Турнир стартует во вторник в подмосковных Люберцах.

20-летний спортсмен лидирует в общем зачете в Студенческой лиге, в первом сезоне которой уже прошло два этапа из шести. А в июле этого года он победил на Всероссийских соревнованиях «Легенды гор» во Владикавказе в категории «короткие нарды — блиц».

— На студенческом чемпионате мужчины и женщины состязались вместе, и конкуренцию Степану составила прежде всего Надежда Ваулина из Белгородского государственного университета. Год назад она заняла 2-е место на чемпионате России в Санкт-Петербурге в дисциплине «короткие нарды — блиц» среди женщин и удостоилась звания кандидата в мастера спорта. Теперь в турнире по коротким нардам Надежда нанесла Грицаю единственное поражение, но затем он взял реванш, — рассказал Михаил Петров, исполнительный директор Студенческой лиги, которая организовала соревнования вместе с Федерацией нард России и Российским студенческим спортивным союзом.

Второе место в коротких нардах заняла Надежда Ваулина, третьим стал Михаил Сорочинский (РГУ им. А. Н. Косыгина). В длинных нардах призерами стали Владислав Олейников (КубГАУ) и Владислава Ваулина (БелГУ), младшая сестра Надежды.

— На соревнованиях были представлены шесть регионов: Москва, Белгородская и Ростовская области, Краснодарский и Красноярский края, а также Республика Татарстан, — добавил Петров. — Самую многочисленную команду выставил РЭУ имени Г. В. Плеханова, делегировавший пять человек. Это допустимый максимум от одного учебного заведения.

Некоторые игроки впервые посетили столицу. Для нас, организаторов, важно, что молодые люди из разных уголков страны встречаются, тепло общаются, набираются опыта. Наша задача — подготовить из среды студентов будущих чемпионов России.