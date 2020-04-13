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Статую Христа в Рио «одели» в медицинский халат

18:19
Статуя Христа-Искупителя. Фото Getty Images
Статуя Христа-Искупителя. Фото Getty Images

На статуе Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро спроецировали медицинский халат, «одев» его в форму медработника. Таким образом, власти Рио выразили поддержку врачам, борющимся с пандемией коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек. В Бразилии зарегистрировано 22 625 случаев заражения, 1245 человек умерли, 173 выздоровели.

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