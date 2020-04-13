Статую Христа в Рио «одели» в медицинский халат

На статуе Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро спроецировали медицинский халат, «одев» его в форму медработника. Таким образом, власти Рио выразили поддержку врачам, борющимся с пандемией коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек. В Бразилии зарегистрировано 22 625 случаев заражения, 1245 человек умерли, 173 выздоровели.