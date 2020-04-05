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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 5,3 тысячи

13:40
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 5,3 тысячи. Фото AFP
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 5,3 тысячи. Фото AFP
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За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Зафиксировано два летальных исхода, выздоровели 22 человека, сообщает Роспотребнадзор.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (536), Московской области (45), Нижегородской области (22), Санкт-Петербурге (20), Тульской области (10) и Ленинградской области (10). Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае (2).

По данным Роспотребнадзора, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.

Наибольшее количество зараженных — в Москве (3893), Московской области (305) и Санкт-Петербурге (191).

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