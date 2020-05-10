По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 42,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 2390 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 551 человек), Московской области (1 133), Санкт-Петербурге (414), Нижегородской области (262) и Свердловской области (139).

Всего на день 10 мая в России выявлено 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.