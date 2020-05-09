Статистика по коронавирусу в России и мире на 9 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5308 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 667 человек), Московской области (1 075), Санкт-Петербурге (425), Нижегородской области (294) и Свердловской области (121).

Всего на день 9 мая в России выявлено 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на день 9 мая, в мире зарегистрирован 4 016 021 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 276 269 летальных исходов, выздоровели 1 387 795.

В США количество зараженных составляет 1 322 163 человека — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (260 117) и Италия (217 185).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (78 616), Великобритании (31 241) и Италии (30 201).