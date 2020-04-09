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Статистика по коронавирусу в России и мире на 9 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

10:55
Статистика по коронавирусу в России и мире на 9 апреля. Фото Reuters
Статистика по коронавирусу в России и мире на 9 апреля. Фото Reuters
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На день 9 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 118 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers на день 9 апреля всего выявлено 1 521 030 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 88 565 человек, выздоровело — 331 132.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (435 160), Испании (148 220) и Италии (139 422). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (14 797), США (14 797) и Испании (14 792).

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