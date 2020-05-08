Статистика по коронавирусу в России и мире на 8 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 98 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2805 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 846 человек), Московской области (918), Санкт-Петербурге (375), Нижегородской области (276) и Свердловской области (155).

Всего на день 8 мая в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на день 8 мая, в мире зарегистрировано 3 918 678 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 270 765 летальных исхода, выздоровели 1 344 597.

В США количество зараженных составляет 1 292 850 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (256 855) и Италия (215 858).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (76 938), Великобритании (30 615) и Италии (29 958).