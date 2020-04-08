Статистика по коронавирусу в России и мире на 8 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

За последние сутки в России подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, зафиксировано 5 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 86 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (400 546), Испании (141 942) и Италии (135 586). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (17 127), Испании (14 045) и США (12 857).