Статистика по коронавирусу в России и мире на 5 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1770 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 714 человек), Московской области (822), Санкт-Петербурге (226), Нижегородской области (174) и Свердловской области (133).

Всего на день 5 мая в России зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 1 451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 10.40 по московскому времени 5 мая в мире зарегистрировано 3 647 615 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 252 444 летальных исхода, выздоровели 1 200 680.

В США количество зараженных составляет 1 212 955 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (248 301) и Италия (211 938).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (69 925), Италии (29 079) и Великобритании (28 734).