Статистика по коронавирусу в России и мире на 4 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтвержден 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах. Зафиксировано 76 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1 456 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 795 человек), Московской области (803), Санкт-Петербурге (317), Мурманской области (280) и Республике Дагестан (160).

Всего на день 4 мая в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 11.00 по московскому времени 4 мая в мире зарегистрировано 3 578 798 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 248 423 летальных исхода, выздоровели 1 158 826.

В США количество зараженных составляет 1 188 428 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (247 122) и Италия (210 717).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (68 602), Италии (28 884) и Великобритании (28 446).