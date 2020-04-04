Статистика по коронавирусу в России и мире на 4 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

На день 4 апреля в России по данным Роспотребнадзора всего зарегистрирован 4 371 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случаев коронавирусной инфекции в 32 регионах. Зафиксировано девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека. Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (434), Московской области (49) и Санкт-Петербурге (15),

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers на день 4 апреля всего выявлен 1 119 702 случая заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 59 245 человека, выздоровело — 229 338.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (277 522), Италии (119 827) и Испании (119 199). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (14 681), Испании (11 198) и США (7 403).