Статистика по коронавирусу в России и мире на 31 марта: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

На день 31 марта в России официально зафиксировано в общей сложности 1836 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. По данным Роспотребнадзора, 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случев коронавируса в 24 регионах, зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах. Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. За сутки по России полностью выздоровели 55 человек.

Наибольшее количество зараженных — в Москве (1613), Московской области (119) и Санкт-Петербурге (98).

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, случаи заболевания коронавирусом выявлены на территории 200 стран. В общей сложности зафиксировано 785 897 случаев заболевания COVID-19. Умерли 37 826 человек, выздоровели — 165 659.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (164 266), Италии (101 739) и Испании (87 956). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (11 591), Испании (7 716) и Китае (3 305).