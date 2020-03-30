Статистика по коронавирусу в России и мире на 30 марта: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает бушевать эпидемия коронавируса. На день 30 марта в России было официально зафиксировано в общей сложности 1534 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Выздоровело уже 64 человека. Зарегистрировано 8 летальных исходов (6 — в Москве, 1 — в Санкт-Петербурге, 1 — в Оренбургской области).

Наибольшее количество зараженных — в Москве (1014), Московской области (112), Санкт-Петербурге (42) и Свердловской области (24).

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, случаи заболевания коронавирусом выявлены на территории 177 стран. В общей сложности было зафиксировано 723 740 случаев заболевания COVID-19. Умерли 34 018 человек, выздоровели — 152 042.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (143 025), Италии (97 689) и Китае (82 152). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (10 779), Испании (6 803) и Китае (3 186).