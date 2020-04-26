Статистика по коронавирусу в России и мире на 26 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтвержден 6 361 новый случай коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 66 летальных исходов.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 971 человек), Московской области (676), Нижегородской области (153), Санкт-Петербурге (151) и Мурманской области (105).

Всего на день 26 апреля в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на дань 26 апреля, в мире зарегистрировано 2 930 901 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 203 413 летальных исходов, выздоровели 838 306 человек.

В США количество зараженных составляет 960 896 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (223 759) и Италия (195 351).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (54 265), Италии (26 384) и Испании (22 902).