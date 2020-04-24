Статистика по коронавирусу в России и мире на 24 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Зафиксировано 60 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 677 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 957 человек), Московской области (611), Санкт-Петербурге (253), Республике Дагестан (113) и Нижегородской области (94).

Всего на день 24 апреля в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 10.45 по московскому времени 24 апреля, в мире зарегистрировано 2 726 852 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 191 090 летальных исходов, выздоровели 750 166 человек.

В США количество зараженных составляет 886 709 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (231 024) и Италия (189 793).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (50 243), Италии (25 549) и Испании (22 157).