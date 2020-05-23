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Статистика по коронавирусу в России и мире на 23 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

10:45
Пандемия коронавируса в мире. Фото Reuters
Пандемия коронавируса в мире. Фото Reuters
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 434 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 139 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 111 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 190), Московской области (846), Санкт-Петербурге (363), Ростовской области (353) и Нижегородской области (211).

Всего на день 23 мая в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 5 317 624 заболевших человека. Зафиксировано 340 214 летальных исходов, вылечились 2 168 988.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 645 353 человека. Далее идут Россия, Бразилия (332 282), Испания (281 904), Великобритания (254 195) и Италия (228 658).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (97 655), Великобритания (36 393), Италия (32 616), Испания (28 628) и Франция (28 289).

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