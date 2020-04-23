Статистика по коронавирусу в России и мире на 23 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 81 регионе. Сообщается, что 47,8 процента из них не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 42 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 471 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 959 человек), Московской области (688), Санкт-Петербурге (191), Мурманской области (97) и Ямало-Ненецком автономном округе (94).

Всего на день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4 891 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 10.45 по московскому времени 23 апреля, в мире зарегистрировано 2 645 703 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 184 325 летальных исходов, выздоровели 723 192 человека.

В США количество зараженных составляет 849 092 человека — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (208 389) и Италия (187 327).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (47 681), Италии (25 085) и Испании (21 717).