Статистика по коронавирусу в России и мире на 22 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 5 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. Сообщается, что 43,4 процента из них не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 427 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2548 человек), Московской области (631), Санкт-Петербурге (297), Рязанской области (76) и Республике Татарстан (75).

Всего на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 10.45 по московскому времени 22 апреля, в мире зарегистрировано 2 565 299 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 177 775 летальных исходов, выздоровели 696 779 человек.

В США количество зараженных составляет 819 175 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (204 178) и Италия (183 957).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (45 343), Италии (24 648) и Испании (21 282).