Статистика по коронавирусу в России и мире на 2 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1 793 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 358 человек), Московской области (807), Санкт-Петербурге (323), Нижегородской области (320) и Мурманской области (143).

Всего на день 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 11.45 по московскому времени 2 мая в мире зарегистрировано 3 402 886 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 239 653 летальных исхода, выздоровели 1 084 606.

В США количество зараженных составляет 1 131 492 человека — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (242 988) и Италия (207 428).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (65 776), Италии (28 236) и Великобритании (27 510).