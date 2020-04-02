Статистика по коронавирусу в России и мире на 2 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

На день 2 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлению 235 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.

За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе. За сутки по России полностью выздоровели 45 человек. Наибольшее количество заразившихся за последние сутки — в Москве (595), Московской области (43) и Санкт-Петербурге (22).

Наибольшее количество зараженных за весь период — в Москве (2475), Московской области (177) и Санкт-Петербурге (147).

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers на день 2 апреля всего выявлен 937 941 случай заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 47 273 человека, выздоровело — 195 188.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (215 344), Италии (110 574) и Испании (104 118). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (13 115), Испании (9 387) и США (5 112).