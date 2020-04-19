Статистика по коронавирусу в России и мире на 19 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В России за последние сутки подтверждено 6 060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 570 человек), Московской области (709), Нижегородской области (129), Санкт-Петербурге (114) и Архангельской области (68). За сутки зафиксировано 48 летальных исходов, выписано по выздоровлению 234 человека.

Всего на день 19 апреля в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3 291 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 11.20 по московскому времени 19 апреля, в мире зарегистрировано 2 340 519 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 160 896 летальных исходов, выздоровели 600 703 человека.

В США количество зараженных составляет 738 923 человека — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (194 416) и Италия (175 925).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (39 015), Италии (23 227) и Испании (20 639).