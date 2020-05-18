Статистика по коронавирусу в России и мире на 18 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 926 новых случаев коронавируса в 81 регионе. За сутки в России полностью выздоровели 2 836 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 238 человек), Московской области (921), Санкт-Петербурге (425), Нижегородской области (279) и Свердловской области (130).

Всего на день 18 мая в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрирован 4 804 849 заболевших человек. Зафиксировано 316 711 летальных исходов, вылечились 1 860 007 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 527 664 человека. Далее идут Россия, Испания (277 719), Великобритания (243 695), Бразилия (241 080) и Италия (225 435).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (90 978), Великобритания (34 636), Италия (31 908), Франция (28 108) и Испания (27 650).