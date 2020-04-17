Статистика по коронавирусу в России и мире на 17 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России подтверждено 4 070 новых случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. Впервые диагноз был поставлен в Республике Алтай. За сутки был зафиксирован 41 летальный исход, выздоровели 246 человек.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (1959 человек), Московской области (472), Санкт-Петербурге (424), Республике Мордовии (65) и Республике Дагестан (59).

По данным Роспотребнадзора, всего на день 17 апреля в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2 590 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 11.30 по московскому времени 17 апреля, в мире зарегистрировано 2 190 008 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 147 010 летальных исходов, выздоровели 553 609 человек.

В США количество зараженных составляет 678 210 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (184 948) и Италия (168 941).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (34 641), Италии (22 170) и Испании (19 315).