Статистика по коронавирусу в России и мире на 16 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России потдверждено 3 448 новых случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (1370 человек), Московской области (467), Санкт-Петербурге (154), Нижегородской области (65) и Республике Ингушетии (63).

По данным Роспотребнадзора, всего на день 16 апреля в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2 304 человека.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 11.00 по московскому времени 16 апреля, в мире зарегистрировано 2 088 240 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 134 720 летальных исходов, выздоровели 515 854 человека.

В США количество зараженных составляет 644 348 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (180 659) и Италия (165 155).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (28 554), Италии (21 645) и Испании (18 812).