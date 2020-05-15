Статистика по коронавирусу в России и мире на 15 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 113 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4 696 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 748 человек), Московской области (945), Санкт-Петербурге (541), Нижегородской области (307) и Ямало-ненецкой автономной области (115).

Всего на день 15 мая в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрирован 4 539 401 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 303 555 летальных исходов, выздоровели 1 711 215 человек.

В США количество зараженных составляет 1 457 593 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (272 546) и Россия (262 843).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (86 912), Великобритании (33 614) и Италии (31 368).