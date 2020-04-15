Статистика по коронавирусу в России и мире на 15 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России подтверждено 3 388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. За сутки полностью выздоровели 292 человека.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (1774), Московской области (272), Мурманской области (137), Санкт-Петербурге (130) и Ленинградской области (108).

По данным Роспотребнадзора всего на день 15 апреля в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 10:45 по московскому времени 15 апреля, в мире зарегистрировано 2 004 383 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 126 811 летальных исходов, выздоровели 485 303 человека.

В США количество зараженных составляет 614 246 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (174 060) и Италия (162 488).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (26 064), Италии (21 067) и Испании (18 255).