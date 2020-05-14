Статистика по коронавирусу в России и мире на 14 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 974 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 40,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5 527 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 712 человек), Московской области (918), Санкт-Петербурге (460), Нижегородской области (238) и Ивановской области (102).

Всего на день 14 мая в России выявлен 252 245 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 350 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрирован 4 441 891 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 298 296 летальных исходов, выздоровел 1 668 091 человек.

В США количество зараженных составляет 1 430 348 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (271 095) и Россия (252 245).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (85 197), Великобритании (33 186) и Италии (31 106).