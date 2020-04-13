Статистика по коронавирусу в России и мире на 13 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

На день 13 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 179 человек.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (1355), Московской области (495) и Санкт-Петербурге (121), Тверской области (44) и Краснодарском крае (41).

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 10.55 по московскому времени 13 апреля, в мире зарегистрировано 1 856 798 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 114 312 летальных исхода, выздоровели 428 275 человек.

В США количество зараженных составляет 560 433 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (166 831) и Италия (156 363).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (22 115), Италии (19 899) и Испании (17 209).