Статистика по коронавирусу в России и мире на 12 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

На день 12 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.

За последние сутки в России зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса в 52 регионах. Зафиксировано 24 летальных исхода, полностью выздоровели 246 человек.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (1306), Московской области (278) и Санкт-Петербурге (69), Мурманской области (61) и Нижегородской области (42).

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 11.10 по московскому времени 12 апреля, в мире зарегистрировано 1 783 948 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 102 957 летальных исхода, выздоровели 404 934 человека.

В США количество зараженных составляет 533 115 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (163 027) и Италия (152 271).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в Италии (19 468), США (20 580) и Испании (16 606).