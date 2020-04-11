Статистика по коронавирусу в России и мире на 11 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.

За последние сутки в России зафиксировано 1667 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 12 летальных исходов, выздоровели 250 человек. Наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (1030), Московской области (152) и Санкт-Петербурге (80), Нижегородской области (33) и Брянской области (26).

Наибольшее количество зараженных за все время — в Москве (8852), Московской области (1082) и Санкт-Петербурге (488).

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 11.25 по московскому времени 11 апреля, в мире зарегистрировано 1 703 018 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 102 843 летальных исхода, выздоровели 377 090 человек.

В США количество зараженных превысило 500 тысяч человек (503 177), это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (158 273) и Италия (147 577).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в Италии (18 849), США (18 761) и Испании (16 081).