Статистика по коронавирусу в России и мире на 10 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

На день 10 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

За последние сутки в России подтверждено 1 786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва. За сутки по России полностью выздоровели 97 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers на день 10 апреля всего выявлено 1 607 595 случаев заражения коронавирусом на территории 210 стран и территорий. Умерших — 95 785 человек, выздоровело — 357 146.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (468 895), Испании (153 222) и Италии (143 626). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (18 279), США (16 697) и Испании (15 447).