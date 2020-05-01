Статистика по коронавирусу в России и мире на 1 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 7 933 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 44,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1 601 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 561 человек), Московской области (797), Санкт-Петербурге (349), Свердловской области (232) и Нижегородской области (179).

Всего на день 1 мая в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 10.45 по московскому времени 1 мая в мире зарегистрировано 3 318 428 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 234 250 летальных исходов, выздоровели 1 045 021.

В США количество зараженных составляет 1 095 304 человека — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (239 639) и Италия (205 463).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (63 871), Италии (27 967) и Великобритании (26 771).