Статистика по коронавирусу в России и мире на 1 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

На день 1 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 190 человек. За весь период зафиксировано 24 летальных случая.

За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. За сутки по России полностью выздоровели 69 человек.

Наибольшее количество зараженных — в Москве (1880), Московской области (134) и Санкт-Петербурге (125).

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers, случаи заболевания коронавирусом выявлены на территории 203 стран. В общей сложности зафиксировано 859 796 случаев заболевания COVID-19. Умерших — 42 341 человек, выздоровевших — 178 301.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (188 592), Италии (105 792) и Испании (95 923). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (12 428), Испании (8 464) и США (4 055).