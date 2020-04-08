Коронавирус в России и мире 8 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на полночь с 7 на 8 апреля в мире зарегистрированы 1 413 415 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 184 странах/регионах. Зафиксированы 81 200 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 298 389 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

7 апреля сначала Германия, а потом Франция вошли в число стран, в которых положительные тесты на COVID-19 сдали более 100 тысяч человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 386 817 человек. Далее идут Испания (140 617), Италия (135 586), Франция (110 049) и Германия (107 458). После этой пятерки — Китай (82 718), Иран (62 589) и Великобритания (55 946).

Франция во вторник стала четвертой страной мира, в которой зафиксированы более 10 тысяч смертей из-за COVID-19. В Китае впервые после вспышки в конце 2019-го не зарегистрировано ни одного погибшего из-за болезни.

Наибольшее число умерших от коронавируса — в Италии (17 127), Испании (13 912) и США (12 285). Далее идут Франция (10 328), Великобритания (6 159), Иран (3 872) и Китай (3 335).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 410), далее идут Испания (43 208), Германия (36 081), Иран (27 039), Италия (24 392), США (20 191) и Франция (19 516).

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, всего в России зарегистрированы 7 497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.