Статистика по коронавирусу в мире и России на 7 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

На день 7 мая в России выявлен 11 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией, погибло 88 человека, выздоровело 2 476.

Общее число заболевших в России составило 177 160 человек, 1 625 умерло, 23 803 выздоровело. Таким образом, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав Германию (168 162) и Францию (174 191).

Самый большой прирост заболевших выявлен в Москве (+6 703), Подмосковье (+842) и Нижегородской области (+312).

Наибольшее число зараженных за весь период — в Москве (92 676), Московской области (17 432) и Петербурге (6 190).

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers на день 7 мая всего выявлен 3 833 692 случая заражения. Зафиксировано 265 210 летальных исходов, вылечилось 1 306 345 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 263 224 человека. Далее идут — Испания (253 682), Италия (214 457), Великобритания (201 101) и Россия.