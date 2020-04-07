Коронавирус в России и мире 7 апреля: сколько заболело, умерло и вылечилось

По данным на полночь с 6 на 7 апреля в мире зарегистрированы 1 331 032 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 184 странах/регионах. За время пандемии зафиксированы 73 917 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 275 851 человек выздоровел, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу положительных тестов на коронавирус занимает США — 356 942 человека. Более 100 тысяч зараженных еще в трех странах. Это — Испания (135 032), Италия (132 547) и Германия (101 806). Совсем близко по числу людей с подтвержденным COVID-19 — Франция (98 957). Далее идут Китай (82 665), Иран (60 500) и Великобритания (52 274).

Соединенные штаты Америки в понедельник стали третьей страной мира, в которой зафиксированы более 10 тысяч смертей из-за COVID-19. Наибольшее число умерших от коронавируса — в Италии (16 523), Испании (13 169) и США (10 524). Далее идут Франция (8 911), Великобритания (5 373), Иран (3 739) и Китай (3 335).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 310), далее идут Испания (40 437), Германия (28 700), Иран (24 236), Италия (22 837), США (18 999) и Франция (17 421).

По данным Роспотребнадзора на день 6 апреля, в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксированы 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. В начале 2020-го очаги заболеваний появились в других странах Азии, а также в Европе, Австралии, Северной и Южной Америке, Африке. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены. В том числе отложены на год чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры, сорваны чемпионаты мира по хоккею и фигурному катанию, бой UFC Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.