Коронавирус в России и мире 5 апреля: сколько заболело, умерло и вылечилось

По данным на полночь с 4 на 5 апреля в мире зарегистрировано 1 187 798 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 181 стране/регионе. Зафиксированы 64 084 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 245 949 человек выздоровели, информирует CSSE.

Наибольшее число положительных тестов на коронавирус — в США (301 902), Испании (124 736) и Италии (124 632). Далее идут Германия (95 637), Франция (90 843), Китай (82 543) и Иран (55 743).

Наибольшее число смертей от коронавируса — в Италии (15 362), Испании (11 744) и Франции (7 560). Далее идут Великобритания (4 313 из 42 449 выявленных случаев) и Иран (3 452).

Больше всего выздоровевших — в Китае (76 946), далее идут Испания (34 219), Германия (26 400), Италия (20 996), Иран (19 736), Франция (15 572) и США (14 505).

По данным Роспотребнадзора на день 4 апреля, всего в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.