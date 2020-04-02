Коронавирус в России и мире 2 апреля: сколько заболело, умерло и вылечилось

По данным на полночь с 1 на 2 апреля в мире зарегистрировано 926 095 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 180 странах/регионах. Зафиксировано 46 413 смертей, 193 031 человек выздоровели.

Наибольшее число положительных тестов на коронавирус — в США (209 071), Италии (110 574) и Испании (102 179). Далее идет Китай (82 361), где в конце 2019 года произошла первая вспышка эпидемии, а в марте 2020-го власти заявили о прохождении пика и выздоровлении большей части болеющих пациентов.

Наибольшее число смертей от коронавируса — в Италии (13 155), Испании (9 131) и Франции (4 032 из 57 749 заболевших).

Больше всего выздоровевших — в Китае (76 405), далее идут Испания (22 647) и Германия (18 700 из 77 779).

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. Из-за распространения COVID-19 по Азии, Европе, Северной Америке и Австралии прерваны сотни спортивных соревнований во всем мире, многие турниры остановлены, перенесены или отменены.