Коронавирус в России и мире 12 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на полночь с 11 на 12 апреля, в мире зарегистрированы 1 765 030 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 108 167 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 401 323 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (522 286 человека). Далее идут Испания (161 852), Италия (152 271), Франция (130 727) и Германия (124 288). После этой пятерки — Китай (83 014), Великобритания (79 865) и Иран (70 029).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (20 383), Италии (19 468), Испании (16 480). Далее идут Франция (13 832), Великобритания (9 875), Иран (4 357) и Бельгия (3 346).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 877), далее идут Испания (59 109), Германия (57 400), Иран (41 947), Италия (32 534), США (30 580) и Франция (26 663).

По данным Роспотребнадзора на день 11 апреля, всего в России зарегистрированы 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.