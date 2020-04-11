Коронавирус в России и мире 10 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на полночь с 10 на 11 апреля в мире зарегистрированы 1 690 497 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 102 399 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 375 321 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США (496 828 человек). Далее идут Испания (158 273), Италия (147 273), Франция (124 869) и Германия (121 045). После этой пятерки — Китай (81 907), Великобритания (73 758) и Иран (68 192).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в Италии (18 849), Испании (18 509) и США (16 081). Далее идут Франция (13 197), Великобритания (8 958), Иран (4 232) и Китай (3 336).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 455), далее идут Испания (55 668), Германия (53 913), Иран (35 465), Италия (30 455), США (26 822) и Франция (24 932).

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.