Статистика по коронавирусу в России и мире на 10 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 88 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 2390 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 551 человек), Московской области (1 133), Санкт-Петербурге (414), Нижегородской области (262) и Свердловской области (139).

Всего на день 10 мая в России выявлено 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на день 10 мая, в мире зарегистрирован 4 103 539 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 280 470 летальных исходов, выздоровели 1 443 480.

В США количество зараженных составляет 1 347 318 человека — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (262 783) и Италия (218 268).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (80 040), Великобритании (31 587) и Италии (30 395).