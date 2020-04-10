Коронавирус в России и мире 10 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на полночь с 9 на 10 апреля в мире зарегистрированы 1 579 690 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 184 странах/регионах. Зафиксированы 94 807 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 346 780 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (454 304 человека). Далее идут Испания (152 446), Италия (143 626), Франция (118 781) и Германия (115 523). После этой пятерки — Китай (82 883), Иран (66 220) и Великобритания (65 863).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в Италии (18 279), Испании (15 238) и США (16 267). Далее идут Франция (12 210), Великобритания (7 978), Иран (4 110) и Китай (3 339).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 679), далее идут Испания (52 165), Германия (50 557), Иран (32 309), Италия (28 470), США (24 962) и Франция (23 413).

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля, всего в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.