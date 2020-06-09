Коронавирус в России и мире 9 июня: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 8 на 9 июня в мире зарегистрированы 7 167 891 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 407 424 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 3 504 664 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (2 024 825 человека). Далее идут Бразилия (694 116), Россия (476 658), Испания (288 797), и Великобритания (287 399). После этой пятерки — Индия (265 928), Италия (235 278), Перу (199 696), Германия (186 205), Иран (173 832), Турция (171 121), Франция (154 188), Чили (138 846), Мексика (117 103), Саудовская Аравия (105 283).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (113 042), Великобритании (40 597), Бразилии (36 602), Италии (33 964) и Франции (29 209). Далее идут Испания (27 136), Мексика (13 699), Бельгия (9 606), Германия (8 783), Иран (8 351), Канада (7 830).

Больше всего выздоровевших людей — в США (771 424). Далее идут Бразилия (302 084), Россия (230 688), Германия (169 600), Италия (165 584), Турция (141 380), Иран (136 360), Индия (129 095), Чили (95 631), Перу (86 556).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 8 июня 467 673 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 859 летальных исходов, выздоровел 226 731 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.