Коронавирус в России и мире 8 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 7 на 8 мая в мире зарегистрированы 3 903 965 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 212 странах/регионах. Зафиксированы 270 024 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 1 334 434 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 287 650 человек). Далее идут Испания (256 855), Италия (215 858), Великобритания (206 715) и Россия (177 160). После этой пятерки — Франция (174 791), Германия (169 430), Турция (133 721), Бразилия (132 367), Иран (103 135) и Китай (82 885).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (76 693), Великобритании (30 615), Италии (29 958), Испании (26 070) и Франции (25 987). Далее идут Бразилия (9 054), Бельгия (8 415), Германия (7 392), Иран (6 486), Голландия (5 288) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (214 984). Далее идут Испания (163 919), Германия (139 900), Италия (96 276), Турция (82 984), Иран (82 744), Китай (77 957), Франция (55 027), Бразилия (51 370), Канада (28 972) и Швейцария (25 900).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 7 мая зарегистрировано 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется