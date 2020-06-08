Коронавирус в России и мире 8 июня: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 7 на 8 июня в мире зарегистрированы 7 063 891 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 404 575 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 3 450 985 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (2 001 522 человека). Далее идут Бразилия (678 360), Россия (467 673), Испания (288 630), и Великобритания (286 194). После этой пятерки — Индия (257 506), Италия (234 998), Перу (196 515), Германия (185 869), Иран (171 789), Турция (170 132), Франция (153 977), Чили (134 150), Мексика (113 619), Саудовская Аравия (101 914).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (112 467), Великобритании (40 542), Бразилии (36 078), Италии (33 899) и Франции (29 155). Далее идут Испания (27 136), Мексика (13 511), Бельгия (9 595), Германия (8 776), Иран (8 281), Канада (7 800).

Больше всего выздоровевших людей — в США (757 107). Далее идут Бразилия (302 084), Россия (226 731), Германия (169 100), Италия (165 837), Турция (137 969), Иран (134 349), Индия (123 848), Чили (95 631), Перу (86 219).

По данным Роспотребнадзора на день 7 июня, за последние сутки в России выявлено 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 343 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.